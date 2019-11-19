台中市議員謝志忠、張玉嬿，今日質詢觀光局台中燈會，對於「在地行銷配套措施」到底在哪裡做探討。據官方統計，之前台中市舉辦世界花博，來客數超過724萬人次，但距最近的景點東后豐鐵馬道，花博期間該地竟少了58萬人次，花博不但沒有加分反而倒退嚕，因此要求觀光局提出檢討報告，並進而針對2020即將要舉辦的台灣燈會拿出對策！

謝志忠、張玉嬿議員表示，台中市這幾年承辦國際大型觀光盛會，從世界花博、台灣燈會，希望藉由大型慶典，聚焦台中吸引更多國內外旅客，提振觀光帶動經濟成長。

根據台中市觀光旅遊局的統計資料及局長的說明，今年花博月份來客數724萬人次，1-9月的旅客住宿人次相較去年成長6.6％，觀光來客數也成長了2.04％，外籍旅客人數同樣有增加，整體而言台中的觀光邁向成長。

謝志忠指出，根據交通部觀光局的統計資料，檢視離花博場館最近的觀光景點，東后豐鐵馬道，自花博開幕107年十一月到閉幕108年四月期間，相較於前一年同期，花博時期東后豐鐵馬道竟減少了58萬人次；難道花博的724萬人次，竟對當地沒有溢出效益，不進步反倒退嚕？那麼即將舉辦的燈會，成效也令人憂心。

謝志忠與張玉嬿議員強力要求，今年底台中燈會即將開始，觀光局應該要針對各展區的形象、行銷規劃、以及最重要的事 - 將旅遊人次導流至附近景點，要有配套拿出對策，才能真正行銷台中，嘉惠當地觀光！

(中時 )