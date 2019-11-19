國慶連假期間2名食物外送員因車禍死亡，隨後職安署展開專案勞檢，並認定包括foodpanda、UberEATS等5家外送平台與外送員屬僱傭關係，目前陸續把案件移請地方政府裁罰，職安署署長鄒子廉表示，預計明年3月至4月期間，還會去針對外送平台專案勞檢，重點包括假承攬、勞動條件、職業安全衛生等。

據職安署日前專案勞檢認定foodpanda、Uber Eats、lalamove、Cutaway、Quick Pick這5家美食外送平台與外送員為僱傭關係，並移請地方政府及勞保局開罰包括未置備勞工名卡、未置備勞工出勤紀錄、未核備工作規則、未舉辦勞資會議、未投保勞保、未提繳勞退等違規。

鄒子廉表示，10月專案勞檢認定5家外送平台與外送員為僱傭關係，在10天異議期中僅有1家認為「員工未超過30人，不需核備工作規則」為由提出異議，除了該家外，違規的其他家也陸續移送給地方政府與勞保局裁罰。

鄒子廉說，新版的食物外送員安全指引預計最快11月底出爐、職業設施安全規則最快在年底修正，職安法修法部分則正在討論中。

(中時 )