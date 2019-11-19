日本推動多樣化社會的一般社團法人「Lean In Tokyo」今年10月針對男性在職場、學校、家庭感到辛苦的程度做了一項網路問卷調查。309份的有效問卷中，有51%的人被「『因為身為男人』的固定觀念及壓力所苦，感覺到活得不易也不便。

此外，有17%的人表示「頻繁地感受到壓力」、34%的人認為「偶而感受到壓力」，只占22％的人「完全沒感覺」。

20至39歲的男性感覺男人難為的情況最多的是，「約會時男性要多負擔以及必須引導女性的這種風潮」；40至59歲的男性則是，「男性應該工作到退休的想法」；60歲以後者則是，「體力活、危險工作都應該是男人的工作之想法」；在自我陳述理由時，有人寫著，「從小到大一直被說『男人不能哭』」、「必須工作一輩子賺錢養家活口的壓力」。

此外，有關夫婦之間育兒和工作的理想型責任分擔，有55%的人回答，「夫婦應該一起工作，包括取得育兒休假在內，家事和育兒都應該男女平均分擔」。

該法人的代表二宮理沙子表示，「日本的現狀是女性偏重分擔育兒和家事，有半數以上的男性認為，應該平均分擔比較理想。」。

關西大學教授多賀太則表示，現在社會大多是女性站出來發聲，像「#MeToo運動」等，女性會站出來訴求男女平等，表達社會對女性的不公，而男性則一直被應該在社會上、經濟上成功的「理想男性形象」所束縛。

男性覺得命苦的原因之一是，社會上要求男性要比女性在社會上、經濟上更加優勢。制度方面的課題也很多，例如，日本的女性育兒休假給付金的額度是工資的67%，而且大多公司認為女性請育兒假即可，男性請育兒假大多會被上司白眼。

(中時電子報)