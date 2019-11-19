林波、靳寶儀夫婦今天上午與台東牧心智能發展中心的院童們開心做饅頭。（莊哲權攝）

環島做饅頭

來自台南市的林波、靳寶儀夫婦5年來開著小發財車環島教弱勢團體小朋友做饅頭，今日上午與台東牧心智能發展中心的院童們開心玩麵糰，帶來愛與歡笑，他們的兒子林展逸今年首次同行，從爸、媽的身上看到的是「堅持」。

28歲的林展逸今年7月中旬首次跟隨父母親展開環島公益之旅，他說，第1年看著父母外出做公益，以為只是一腔熱血，沒想到已經5年過去，從爸媽身上看到的是「堅持」。「饅頭媽媽」靳寶儀則表示，兒子跟他們出來環島已經滿4個月，她說，留再多的錢給他都沒有用，讓他看看這些人生故事，才是他以後生命的養分。

饅頭夫妻林波、靳寶儀，與饅頭兒子林展逸一家3口今天開著滿載製作饅頭的食材及工具，來到牧心，這是他們今年的第135站，也是第3次來到牧心，院生們開心地對著麵糰又揉又拍又捏，還改變廣告歌詞：「饅頭揉來揉去，真好吃」，逗得院生樂呵呵。

靳寶儀表示，回牧心就好像回家，這些孩子都是她的朋友；她說，持續第5年的「環島做饅頭、愛心送幸福」公益活動，乍看是付出，事實上卻是獲得最多，這樣的愛與溫度，讓她覺得再苦再累都值得。

牧心人員表示，愛心饅頭家族透過做饅頭與身障與孩子們聊天、陪伴，做饅頭時也沒有太多規範，孩子們可以盡情發揮，做饅頭變得更有趣，孩子臉上有滿滿的幸福。

(中時 )