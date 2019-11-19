張善政19日下午特別到李中中西區服務處為他加油打氣，支持者也簇擁搶著要和張善政合影、握手。（馮惠宜攝）

交通部長林佳龍18日到台中水湳國際機場舉行新航廈動土儀式，國民黨副總統候選人張善政19日為黨籍中西東南區立委參選人李中加油打氣時，特別提到中部國際機場要做21年，他學土木工程看這個動土儀式，丟臉都丟死了，就是虛晃一招、做秀，他也說，政府真正要花心思的是要讓中部趕快繁榮起來，機場的需求自然會出現，但現在人出不去、貨進不來，他很擔心個機場會變成蚊子機場。

張善政和國民黨總統候選人韓國瑜完成登記參選程序後隨即展開台中輔選行程，19日下午特別到李中中西區服務處為他加油打氣，許多支持者帶著國旗，早早等在現場，張善政一下車支持者也簇擁搶著要握手，甚至有民眾帶著他的新書要求簽書。

張善政一開口就批林佳龍前一天到台中機場舉行的動土典禮和高鐵從左營延伸到屏東一樣都是虛晃一招，不是做高鐵就好，是要知道效益在那，屏東要如何繁榮起來。同樣的，中部國際機場所謂的動土，地方真正需要是中部地區怎麼樣能夠繁榮起來，機場的需求會自然出現，現在說做機場，也不講說機場要做什麼，他很擔心將來變成蚊子機場。

張善政也說，現在因為中美貿易戰的關係，很多中部地區中小機械業在放無薪假。如果兩岸的關係不解決、中美貿易戰如果沒有緩和的話，這個問題不會解決。這個時候做一個國際機場要給誰用呢？

而且他對20年以後的國際機場現在動工，張善政說，他學土木工程看到他們做這個宣示說，丟臉都丟死了，一點都沒有榮耀的感覺。

(中時 )