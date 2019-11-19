三重籃球場破損，新北市議員王威元爭經費添地方特色。（新北市議員王威元提供／戴上容新北傳真）

新北市三重區電信街籃球場年久失修、場地破損，造成多位社區居民、小朋友受傷，引發民怨，新北市議員王威元爭取約330萬經費，要求市府重新裝修，三重區公所表示，將更新地板鋪面、籃板、照明等，並邀請街頭藝術家彩繪外牆，預計明年3月底前完工。

三重電信街籃球場為國防部用地，由當地里長認養，供社區居民休閒、運動，但因多年未修整，場地破損、地面斑駁，圍網、球架更幾度脫落，還有社區居民因此受傷。

王威元指出，都會區人口稠密，社區難得有休閒地，需要好好維持、保護，因此他多方爭取330萬經費，除維護場地外，希望將地方特色融入其中，以增添地方特色。

三重區公所回應，在議員爭取經費下，會將籃球地板重作PU材質，增強抓地力避免扭傷，籃板則以強化玻璃，避免損壞，另加裝防撞護墊減緩撞擊，另外加裝照明設備，增長籃球場使用時間。

此外，也將邀請街頭藝術家彩繪外牆，並融入新北市LOGO，打造繽紛街頭籃球場，工程預計本月22日發包，工期3個月，預計明年3月底前完工。

(中時 )