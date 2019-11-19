今年時值「五四運動」百年紀念，政治大學「羅家倫國際漢學講座」將於22日首度開講，並舉辦羅家倫講堂啟用儀式，當天將由名譽講座余英時院士，以及首任講座主持人王德威院士進行主旨演說，政大校長郭明政今(19)日表示，政大將成為全球國際漢學重鎮。

政大今日舉辦記者會，宣布講座將於本周五舉行。郭明政指出，之所以大規模舉辦講座，即在於「五四宣言」起草人羅家倫擔任政大教育長期間，立下應辦成如英國倫敦政經學院、法國巴黎政治學校相似標準的大學，而羅家倫珍藏的1萬3100多冊善本書，在澳洲、美國流浪一甲子後，2014年由羅家倫兩個女兒羅久芳、羅久華慷慨無償捐給政大。

郭明政強調，之後羅家姊妹再慷慨捐贈200萬美元給政大，為了感念羅家倫及其女兒對政大的無私奉獻，因此成立「羅家倫國際漢學講座」，也獲得各方傑出校友捐款挹注，期許政大將不負國際漢學重鎮的期待，並帶領台灣，成為國際漢學的永世燈塔。

王德威則表示，羅家倫是「五四運動」三位發起人之一，這次講座是政大漢學研究重大的里程碑，而且很難得有企業、校友一起願意支持這個活動。

王德威提到，漢學這個名詞，是西方人在18世紀末期時，對中國地理山川、風土民情與知識研究的廣義統稱，過去是從外國人的觀點來看待廣義的中國文化，但漢學在19、20世紀之後逐漸式微，反而成為傳統做學問的方式，過去數十年漢學再度復興，這次政大有遠見，把漢學從國際觀點，以台灣立足的世界最有利的位置，在最廣義的華語世界裡，再一次對中國的傳統及現當代與未來，做出具有世界性、前瞻性的研究與評估，這是值得肯定。

政大表示，本周五登場的「羅家倫國際漢學講座」，將進行全球直播，當天余英時將以錄影方式演講，主題為「從科學民主到人文民主」，講座主持人、中研院士王德威，則以「危機時刻的知識份子」為題發表主旨演說，政大指出，今年特別聘請今年榮獲普立茲獎的新聞系校友方秋湖，前往余老家中錄影，讓民眾得以透過螢幕親睹大師風采。

(旺報 )