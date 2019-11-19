為提高我國糧食自給率，農委會近年來推出大糧倉計畫，鼓勵農民轉種雜糧類作物，但最近適逢花生採收期，卻傳出價格一口氣崩跌10元以上，對此農糧署長胡忠一呼籲盤商應基於愛本土，愛農民的心情，以合理價格收購，並認為隨地亂砍價的行為相當不道德。

雲林是國內花生重要產地，雲林縣長張麗善日前指出，明年1月起將開放進口花生5000多公噸，造成不少盤商觀望，甚至影響收購價格，據了解先前因產量少飆升到每台斤49元的花生，已跌破40元大關。

農委會今天舉辦「產銷履歷花生粽上市發表記者會」，會後農糧署長胡忠一談到此議題，表示今年因8月豪雨影響，造成第2期花生減產18％，花生收購價因而飆高，約在每台斤45～49元間，但最近傳出明年1月開放進口花生，讓不少盤商觀望，胡忠一表示，若以此為由殺價相當不道德的，呼籲盤商不要拿著一張關稅配額權利金，就以不到40元的價格向農民收購。

胡忠一說，國內花生的種植成本約在每台斤35.2元左右，因此若盤商以低於此價格的方式向農民收購，是相當沒有道德的行為，他更表示，台灣花生品質非常優良，農糧署會持續監控，維護農民權益。

(中時 )