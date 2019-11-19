永信社會福利基金會推動到宅沐浴，3人一組悉心幫長者服務。（陳淑娥攝）

永信社會福利基金會推動到宅沐浴，3年來已服務近5000人次。（陳淑娥攝）

去年全台失能長者約55萬人，其中有沐浴需求占67％，永信社會福利基金會推動到宅沐浴，3年來已服務近5000人次，富宇社會福利慈善事業基金會19日贊助沐浴車煤油熱水器改裝經費，希望透過改裝後硬體設備，能傳遞給需要協助的長者。

永信基金會主任葉建鑫表示，到宅沐浴服務使用液化石油氣為加熱燃料，加上量測設備不穩定，易因車輛震動致燃燒不完全產生積碳，造成給水忽冷忽熱並產生瓦斯異味，熱水器已多次維修，使得服務品質受影響。

富宇慈善基金會特別贊助沐浴車煤油熱水器改裝經費，執行長張宇承指出，富宇多年來關懷弱勢、耕耘社會公益，期盼讓「家」的溫暖舒適，透過改裝後到宅沐浴車，傳遞給需要協助的長者。

畢業於弘光科大到宅沐浴照服員張雅茵分享說，第一次接受服務的阿娥奶奶，身體狀況不是很好，她邊幫忙洗澡邊跟奶奶聊天，完成後家屬不斷鞠躬道謝，離去前奶奶卻在安詳中辭世，當下她雖很震撼，但卻覺得是一件很有意義的事。

永信基金會執行長趙明明表示，洗澡是每個人最基本生理需求，幫人洗澡聽起來很容易，但對長期臥床者卻是一大挑戰，透過到宅沐浴服務，讓失能長者也能享受到洗澡的樂趣。

葉建鑫指出，到宅沐浴強調尊嚴服務，沐浴過程工作人員需採蹲姿或跪姿，姿勢錯誤或肌力不足時，造成職業傷害風險極高，同時目前長照補助無法給予到宅沐浴服務員超過4萬元以上薪資，因上述兩個原因，導致同仁流動率極高。

永信基金會表示，弘光科大老人福利與長期照顧事系為台灣長照人才的培育搖籃，為了落實產學聯結，並讓進修部同學能夠在就學階段有穩定收入，基金會提供每月至少3萬2仟元薪資，加上到宅沐浴為3人一組團隊服務，並為高度標準化服務，可避免服務時產生的恐慌，透過就學時期長照經驗累積，畢業後有更為寬廣職涯選擇，不僅僅是畢業即就業，更是「就學即就業」創新產學模式。

(中時 )