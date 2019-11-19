瓦斯公司收2次保證金仍無管線，新北市議員李翁月娥要求改善。（新北市議員李翁月娥提供／戴上容新北傳真）

新北市三重區中興里數百名住戶向瓦斯公司申請設置天然瓦斯管線，但瓦斯公司收取2次保證金後仍未設置，導致民怨沸騰，新北市議員李翁月娥18日舉行會勘，要求新北市府介入協調，業者允諾，若年底前申請戶數達232戶，瓦斯管線工程預計明年5月可完工。

三重區中興里長年未設置天然瓦斯管線，近4100位居民煮飯、燒水皆仰賴瓦斯桶，但瓦斯通笨重、危險，陸續已有58戶社區住戶提出申請，希望瓦斯公司設置瓦斯管線。

但住戶指控，瓦斯公司3年內收取2次勘查保證金後，勘查人員僅拋下「管線障礙」後便不聞不問，讓住戶都相當錯愕。

李翁月娥表示，桶裝瓦斯除運送不便也很危險，設置天然瓦斯管線是必須工程，希望相關單位協助居民，擁有完善、安全的居住環境。

中興里長林深泉表示，里內有許多老舊公寓都都未設置電梯，瓦斯桶運輸過程除了危險外，要搬到5、6的高樓層也非常不便，好幾年前就已和住戶達成共識，設置天然瓦斯管線，瓦斯公司的消息卻總是石沉大海。

新北市經發局表示，10月23日已進行會勘，瓦斯公司評估須從捷運先嗇宮站牽管長達500米，瓦斯管線施工費用約1100萬，已請業者壓低價錢，業者也承諾不再收保證金，只要天然氣申請戶數年底前達232戶，每戶繳交5萬元，預計明年5月可完工。

(中時 )