民進黨政府總統參選人蔡英文、賴清德下午3點35分正式到中選會登記參選。對於賴清德過去提出「務實的台獨工作者」等議題，蔡英文表示：「中華民國台灣，就是兩千三百萬人在台灣共同生活，有主權、有政府、民主機制、國防、外交，這就是中華民國台灣。」

蔡英文指出，目前香港情勢惡化，中國積極影響選舉，因此她此刻參選更有意義，第一，中華民國是主權獨立國家，可以自由選出總統。第二，多元國家，政黨自由競爭，體現這兩個價值，讓世界了解台灣民主自由、政黨自由競爭、保障人權，人民可以自由選總統。

她指出，過去4年執政為台灣打了更好基礎，社會安全網建構如火如荼進行中，國家建設都在進行中，把正在進行的工作，可以再有四年，把台灣做得更好、更強大。

賴清德則表示，今天正式成為候選人，未來會提出福國利民政策，到每個選區爭取支持，達到選舉目標，英德贏得大選，國會席次過半。對於國民黨立委曾銘宗質疑，台商回台投資號稱有幾千億，但實際資金回台卻掛零，蔡英文表示，如果一般人民對這件事情不清楚，應該要好好解釋，如果有經驗的人，做過金管會主委，說出這樣的話，讓人匪夷所思。

蔡英文指出，台商回台投資正在進行中 ，廠房擴建中、購買機器中、雇用新的雇員，實實在在正在進行。這次轉單來得很快，很多廠商以現在台灣生產機器為主，資金以自有資金和在地資金支援，不能說沒有從中國匯錢就沒有投資，而是要看到實實在在的投資。

媒體詢問，過去賴清德稱自己為務實的台獨工作者，蔡英文對台獨有什麼看法？蔡英文說：「我要再講一次，中華民國台灣，就是兩千三百萬人在台灣共同生活，有主權、有政府、民主機制、國防、外交，這就是中華民國台灣。」

日前中國大陸自製航母航行台灣海峽，時間點是針對選舉而來。蔡英文強調：「中國企圖影響選舉是存在的，而且正在發生。」

(工商 )