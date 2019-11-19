雲林縣內現階段最大規模的公共工程「高鐵站區北側道路改善工程第一標」繼九月獲得勞動署金安獎，本月再獲行政院公共工程委員會金質獎，這個獎項有國內工程最高榮譽奧斯卡獎之稱。

站區北側道路改善工程第一標是高鐵聯外道路改善系統的子計畫，涵蓋跨新虎尾溪橋梁新建、中正橋改建，耗資5億元，是雲林縣內目前最大的公共工程，完成後將有效紓解車流。

公共工程委員15日公布國內工程最高榮譽的金質獎名單，雲林縣府的站區北側道路改善工程第一標（路線一跨新虎尾溪橋梁新建工程及路線二中正橋改建工程）勇奪獎項，這也是雲林縣19年來首次參賽金質獎、首次獲獎。

工務處長汪令堯指出，跨新虎尾溪橋梁將連結高鐵特定區、二崙鄉，全長174公尺，以懸臂工法施工，中間塔高30公尺，以稻穗凸顯雲林農業意象，完成後可望成為雲林新地標。

汪令堯表示，俗稱吳厝橋的中正橋，寬度將由9公尺拓寬至19公尺，交通不能中斷的情況下，採先拓寬後改建方式施工，為利防汛需求也將減少落墩數。新橋梁與中正橋改建預估明年四月完工。

縣長張麗善表示，透過參賽金質獎、金安獎，希望提升雲林縣各項工程專業能力，達到提升公共工程品質目標，站區北側道路改善工程第一標就是標竿學習對象。

(中時 )