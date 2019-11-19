被外界視為強硬派的香港新任警務處長鄧炳強19日上任，他接受港媒《南華早報》專訪時表示，香港警察在過去5個月的表現證明仍然是「亞洲最優秀警隊」，但單憑香港警力無法終結前所未有的社會動亂，需要香港人民支持。

新任香港警務處長鄧炳強表示，單憑香港警力無法終結前所未有的社會動亂，需要香港人民支持。

《南華早報》19日刊登對鄧炳強的專訪。鄧炳強指出，至今長達6個月的反送中抗爭，至今已經遠超過了原本的法律問題，而香港警方在此抗議示威中遭到如過度使用暴力等前所未有的批評，而人民只將手指對準警察，而對暴力視而不見，他希望香港人民能夠譴責暴力。

鄧炳強說，「是該適可而止了。不論你的理念如何，千萬別讚揚暴力，別讓暴徒有進一步的動機變得更激進」。他表示，如果每一位香港市民都能早一點站出來譴責暴力，在這5個月社會也不會走向這一步；目前只能靠社會的譴責、暴徒的反省，加上警方適當的戰術，才能終結這場動亂。

鄧炳強表示，香港警察在這5個月內的表現，仍稱得上是「亞洲最優秀」，並指出他們工作時間長，但仍堅守崗位，保持城市的法律和秩序，「我為軍官和部隊感到驕傲」。

報導指出，反送中示威至今已有4491人遭逮捕，其中最小的只有11歲，蒙面激進份子不僅封鎖道路、在街頭上放火，並大肆破壞香港地鐵、商業設施與銀行，甚至占領大學校園，以及用汽油彈與弓箭襲擊前線警員。不過，警方也遭指控過度使用警力，甚至傳聞有人在逮捕之後遭到如性騷擾等不法待遇，泛民主派的示威者指控警方已經成為政治工具，專門對人民施壓。

對此，鄧炳強認為，暴力蔓延不僅令人心痛，也愈來愈接近恐怖主義，同時也否定對於外界對港警的指控，並批評此為激進抗議份子與非法份子所編織的新聞，用來破壞港警信譽。他也表示完全不同意香港警員已失控並過度使用警力，強調當發生暴力時才使用武力，且許多警員已遭到嚴重攻擊，「他們（拔槍）是為了保護自己，而不是壓制群眾」。

另外對於針對警方暴行指控成立獨立委員會調查，鄧炳強也表示反對，並指出這種在法律上早有偏見的調查不會平息動亂與暴力，「一旦這種精心策畫的機制通過，我們的同事可能感覺被特別針對，我們會特別失望」。他強調，這些對警方的指控交付目前現行的監警制度即可，「我相信獨立監察警方處理投訴委員會（IPCC）可以證明港警的清白」。

(中時電子報)