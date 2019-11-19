超過1年沒有上場打球的「甜瓜」安森尼，近日決定接受拓荒者邀請而加盟，回憶過往這段日子，安森尼感概表示，「重新出發的感覺真好，現在的我有新的體驗，也能有全新的開始。」

安森尼自錄一段影片，表達了這段時間的心路歷程。安森尼說，「過去1年半的時間我總是在忐忑不安的情緒中度過，這次重回球場卻是在48小時內實現，讓我感到很不可思議。」

安森尼表示，「上周三拓荒者高層打電話給我，並且拋出了橄欖枝，我只經過一夜思考就下定決心，雙方也達成了共識，我對這次機會充滿期待，也有信心能打出好成績來。」

安森尼強調，「我脫離球場已有好長一段時間，幾乎忘了在球場上的感覺，我需要3-4天的時間找回球場上的熱情，當中最大的考驗就是心態轉變。這幾年我一直關注著拓荒者，同時也和利拉德與麥科倫保持著良好關係，雙方錯過了前兩次合作機會，這次我會好好把握大幹一場。」

(中時電子報)