108學年HBL高中籃球甲級聯賽本周四由男子組預賽率先登場，上一季首度晉級4強的新竹市光復高中，本季繼續挑戰，面對前一季打下的光榮成績，教頭陳定杰不給球員太大壓力，提醒一步一步來。

HBL男子組預賽階段16隊分成4組進行單循環賽，分組前三名可獲得下個月高雄12強複賽門票，A組為南山高中、三民家商、青年高中、治平高中，B組有能仁家商、成功高中、南湖高中；東泰高中，C組為高苑工商、強恕高中、東山高中、基隆商工，D組有光復高中、泰山高中、松山高中及首次打進16強預賽的新屋高中。

光復高中上季在「喬神」喬楚瑜帶動下勇闖4強，本季不用參加資格賽就能直取預賽資格，陳定杰說：「第一次HBL資格賽我們可以輕鬆看球，感覺也挺不錯的，由於球隊身材並不特別高大，為了培養球員面對高個子球員的膽識，10月還去大陸瀋陽移地訓練一星期，希望球隊可以在成長，不懼怕傳統強敵。」

隨著喬楚瑜畢業，光復高中迎來「後喬神時代」，陳定杰認為心理層面相當重要，也一直要球員有信心，享受比賽，之前連4年晉級16強，現在就來拚連續2年晉級12強，之後在設定更高目標，一步一步來努力。

光復上季曾擊敗過泰山高中、松山高中兩支勁旅，本季三隊提前在預賽就同組競爭，也讓陳定杰苦笑道：「沒想到這麼快就要面對兩座山準備來復仇。」

HBL為全台灣關注度最高的籃球賽事，本季高中體育總會也努力成為環保尖兵，決定從108學年開始把賽事飲用水改為桶裝水補給，每支隊伍可以獲得專用環保水瓶，全力實施減塑政策，高中體總也和贊助商台灣賓士的「勞倫斯公益計畫」攜手合作，以籃球作為深入偏鄉地區的工具，教導青少年透過運動找尋自信及培養團隊精神，盼改善台灣弱勢青少年困境。

(中時電子報)