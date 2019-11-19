政治大學於2018年成立「創新國際學院」，經兩年籌備，明年將首度開設學士班，預計招收40名國際生、10名本地生，目標在於培育無國界的國際人才，課程包括全球治理、亞洲研究、國際金融等，入學生預計大三後赴海外合作大學進行一年移地學習。

政大「創新國際學院」是繼文學院、商學院、傳播學院、外語學院、法學院、社會科學學院、理學院、國際事務學院及教育學院後，政大的第10個學院。身為政大最年輕的生力軍。

「創新國際學院」院長劉復國表示，2020年開設的學士班，開班目標為培育全球治理人才，學院將結合本校外語學院優勢，提供第二亞洲語言課程，並打造多語能力學習環境。就學期間學生除了可以至海外合作大學進行移地學習一年，也會針對優秀學子提供四年全額獎學金。此外，學院也會與國內外企業、政府機構以及第三部門合作，安排企業實境實習，使畢業生順利接軌產業界。

政大校長郭明政則表示，大學的責任之一，是訓練學生成為對社會有貢獻的人，而不是「教學生如何賺很多錢」。身處國際化時代，全球正面臨不少「無國界」困境，如人權、環境、氣候變遷、甚至是企業永續經營等，政大開辦「創新國際學院」學士班，則是致力於將培育能致力於解決全球問題的人才。

政大近年也積極投入國際交流，辦校主打「國際盃」，至今地約姐妹校分布五大洲達700所，境外學生將近2400人，對此郭明政也指出，政大預計年底將在泰國開設首個海外辦公室，進行招生、校際合作等工作；未來也將拓點印尼、馬來西亞。

(旺報 )