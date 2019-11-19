大陸全國人大法工委、國務院港澳辦今天（19日）雙雙指責香港高院的判決嚴重挑戰全國人大的權威，香港有輿論質疑中央干預香港司法獨立的精神。不過，中共中央黨校副校長謝春濤教授強調，解釋基本法，毫無疑問是屬於中央人大的職責。「有些人應該反思，是不是他們挑戰了中央的權威？」

中國記協今天（19日）邀請謝春濤教授，針對「中國國家制度和治理體系」和境內外媒體展開交流。在提問環節，主持人點到的7名記者當中，有6人都問了和香港有關的問題。

本報記者提問，之前大陸國家領導人肯定香港特區政府和特首林鄭月娥的領導能力，但是19日人大法工委和港澳辦均指責香港高等法院一項裁定違憲，很多香港民眾認為中央干預香港司法，中央政府之前曾多次承諾「尊重香港基本法」、「港人治港、高度自治」，香港民眾現在擔心只是一紙空話，無法真正落實。

「《香港基本法》規定得很清楚，全國人大常委會擁有基本法的解釋權，不在別的機構和組織」，謝春濤強調，「解釋基本法是一件非常嚴肅的事情，有關方面是否應該反思，他們是不是越權了？他們是否已經挑戰了全國人大常委會和中央政府的權威？」

本報記者還提問，中共總書記習近平曾說，「鞋子合不合腳，只有穿的人才知道」，以同樣的邏輯來看香港問題，中央當年量身訂製了「一國兩制」的鞋子給香港人穿，在香港回歸這22年以來，經過22年的實踐，每年7月1日都會有固定的上街遊行，例如爭取真普選，不要鳥籠民主。尤其從今年6月以來的反送中運動，不是爭取港獨，但從和理非的抗議遊行，不斷升級成為暴力示威衝突。對香港人來說，這雙鞋子似乎不太合腳，中央面對這樣的情況，要怎麼解決？

謝春濤表示，香港回歸時，中央以「一國兩制」保證香港制度至少50年不變，其中包括香港原有的司法制度，大部分都是歷史傳承下來的制度，不是中央設計的一整套制度。包括《基本法》在內，當初也是經過大部分香港人協商之後的結果。

「我對香港的有些現象感到困惑」，謝春濤說，「在英國人統治香港150多年的時間裡，英國人也承認當時香港沒有任何民主，但當時沒有香港人向英國人爭取民主，現在的香港民主毫無疑問，比回歸之前要多得多，而且會愈來愈多，包括特首選舉的問題，中央也一直和香港溝通。」

謝春濤質疑，現在有些人打著民主自由的旗幟，但或明或暗的主張港獨，「但毫無疑問，他們的做法，挑戰中央政府的權威、反對一國，而不僅只是要維持香港的基本制度。」

(中時 )