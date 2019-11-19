我國籍航行美國航線船隊，今年初通過美國海岸防衛隊(USCG)21世紀優質船舶計畫(Qualship 21)的審查，今年7月起我國籍航商所屬航行美國航線的國籍船舶，將被視為優質船舶，船舶停泊美國港口檢查周期減為3年一次。交通部航政司指出，一般而言停泊檢查時間每艘至少需4小時，將有14艘船舶適用優質船舶，可大幅提高載貨效率。

航政司指出，美國自2001年起實施Qualship 21計畫，審查到訪美國港口船舶的受檢表現，若符合近3年船旗國船舶每年於美國港口至少受檢10次，且船舶受檢未過遭滯留的平均機率不超過1％等條件下，美國海岸防衛隊將認可該船旗國表現，將該國船舶視為優良船舶，並開放該國航商申請證書。目前共有27個國家與區域適用，亞洲國家包括大陸、香港、日本、新加坡、泰國。

航政司表示，我國近3年有57艘次船舶受檢均通過檢查，美國海岸防衛隊以「臺灣(TAIWAN)」為船旗國名，授予我方證書，未來我國船舶停泊美國港口時，檢查周期將減為3年一次，大幅節省檢查滯港時間，相關資訊也會被刊於美國海岸防衛隊與歐洲海事安全局網站的榮譽榜，向國際宣告我國船隻為優質船舶。

航政司表示，我國航行美國航線船舶的航商包括長榮海運公司及陽明海運公司，目前長榮轄下7艘船舶已取得證書，陽明則於今早提出申請，很快就可獲得認證，未來14艘船舶受檢周期均降為3年一次。

航政司長葉協隆指出，受檢周期下降，可讓船隻調度更有效率並更具彈性，否則過往每艘船隻檢查時間至少都要花費4小時以上，時間成本頗大，至於每艘船隻的載貨量則不一定，不過此肯定必可強化我國與美國間的貿易發展。

(中時 )