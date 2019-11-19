科技部最新一梯次的年輕學者養成計畫審查結果出爐，共有81件計畫通過審查，其中通過審查的海外機構申請案達27件，較上一次審查增加1倍。

科技部表示，為改善國內科研世代的斷層情形，並致力延攬具創新性、國際性的優秀年輕學者於國內的大專校院任職，從2018年起推動包括「愛因斯坦培植計畫」及「哥倫布計畫」在內的「年輕學者養成計畫」。

科技部長陳良基表示，台灣近年來40歲以下的大專校院教師比例，已由101學年度的15％，到107學年度降到9％，人數更由約6000人降至3500人。根據107年的統計，未來10年內將有35％的大學教師屆齡退休，顯示台灣將面臨科研人才結構斷層現象。

陳良基強調，推出「年輕學者養成計畫」，目的是為提供各大學於國際延攬年輕優秀人才，同時培植具創新性、國際性的優秀年輕學者，鼓勵大膽嘗試並提出創新構想，拓展國際視野及影響力。

科技部表示，這次共受理374件申請案，其中來自海外機構的申請案達82件，為歷年最高，而且外籍申請者達有21件。審查結果出爐，共有81件計畫通過審查，其中通過審查的海外機構申請案達27件，較上一個梯次的13件，增加1倍。

科技部表示，本梯次通過的申請案，不但研究主題及方法新穎，更有跨領域的特色，包括半導體中的量子光電應用、癌症的早期檢測、利用線蟲探討神經感知機制、建構金融體系與科技創新互動下的跨界監理框架等。

(旺報 )