韓美為簽署第11份防衛費分擔特別協定而進行的第三輪談判因雙方意見嚴重分歧，以破裂收場。

韓聯社報導指出，韓方首席代表鄭恩甫和美方首席代表德哈特於週二（19日）當地時間上午10時起在韓國國防研究院進行閉門會議。由於雙方未能縮小意見分歧，原定5時結束的會議僅進行了一個小時就匆匆散場。

南韓外交部官員表示，談判應美方要求提前結束，韓方將繼續堅持公平合理的分擔原則。談判結束後，德哈特召開記者會發表談判結果。他表示，韓方的提議不符合美方提出的公平合理分擔要求，希望韓方拿出公平合理且彼此都能接受的新方案。

據悉，美方這次要求的分擔額是50億美元（約68億新元），相當於今年的五倍之多。現行《駐韓美軍地位協定》規定，韓方分擔金用於支付駐韓美軍韓籍雇員工資、各種美軍基地建設費用、軍需後勤這三個專案，而美方要求韓方承擔駐韓美軍補貼、出動戰略武器費用等新項目，韓方對此持反對立場。

(中時 )