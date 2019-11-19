民眾黨立委參選人何景榮19日下午前往台北市選委會登記，但他卻在政見欄上，貼上了同選區的現任國民黨籍帥哥立委蔣萬安的照片，還在底下畫上了代表自己的「印尼雞」，並以箭頭標示寫著「我要打敗他」。

民眾黨籍的何景榮下午前往台北市選委會登記時表示，他是印尼新住民，因此帶著印尼姊妹前來登記，他表示，新住民是台灣第四大族群，希望參選能讓各界聽見新住民的聲音。

何景榮表示，出來為新住民發聲，選票不是唯一的考量，也要幫許多負債青年發聲，希望能夠各界檢驗印尼相親支持的何景榮，是不是具有台灣價值。

何景榮還在提供給選委會的政見上，放上了蔣萬安的照片，底下則是畫了一隻象徵他自己的「印尼雞」，還放上了同選區的國民黨立委參選人蔣萬安的照片，並以箭頭指引寫著「我要打敗他」。

對此選委會表示，參選人的政見會再作討論，如果不妥會請參選人修改。至於在政見欄放上其他參選人的照片，還在一旁寫上了其他的文字，恐會有觸法之虞，也將會提醒參選人修改。

(中時 )