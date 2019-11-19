台中市西屯區一家牛排館今日下午冒出大量濃煙，消防局到場搶救控制火勢。。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區永福路一家牛排館19日下午三點半疑因位在二樓的冷凍庫馬達爆炸引起火災，消防局緊急到場搶救，火勢獲控制，幸好無人受困，財物損失與起火原因，警消將進一步調查。

消防局下午接獲報案，指位在西屯區一家牛排館冒出大量濃煙，請求派遣人車協助搶救，協和分隊到場，現場為鐵皮屋2層樓建物，2樓冒出大量濃煙，進行搶救。

警力表示，遭祝融之災的牛排館老闆表示，店內無人受困，研判係二樓冷凍庫馬達爆炸引起火災。

消防局指出，現場火勢已獲控制，財物損失進一步清查中。

(中時 )