中市牛排館冷凍庫馬達爆炸起火 冒大量濃煙 16:562019/11/19 中時 盧金足 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台中市西屯區一家牛排館19日下午三點半疑因位在二樓的冷凍庫馬達爆炸引起火災。（民眾提供／盧金足台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市西屯區一家牛排館今日下午冒出大量濃煙，消防局到場搶救控制火勢。。（民眾提供／盧金足台中傳真） 台中市西屯區永福路一家牛排館19日下午三點半疑因位在二樓的冷凍庫馬達爆炸引起火災，消防局緊急到場搶救，火勢獲控制，幸好無人受困，財物損失與起火原因，警消將進一步調查。 消防局下午接獲報案，指位在西屯區一家牛排館冒出大量濃煙，請求派遣人車協助搶救，協和分隊到場，現場為鐵皮屋2層樓建物，2樓冒出大量濃煙，進行搶救。 警力表示，遭祝融之災的牛排館老闆表示，店內無人受困，研判係二樓冷凍庫馬達爆炸引起火災。 消防局指出，現場火勢已獲控制，財物損失進一步清查中。 (中時 ) #牛排館 #消防局 #爆炸 #冷凍庫 #馬達 也許您會感興趣 推薦閱讀 火災未通報 六輕人員遭送辦 04:102019/11/15 地方新聞 鬼門關走一回 7旬翁無心跳新北119線上CPR救命 12:342019/11/15 社會 翁胸悶倒地無心跳 119線上指導神救援 13:212019/11/15 社會 這行為要不得！車子排檔鎖卡住 竟打119謊報童受困 20:092019/11/15 社會 新北接軌國際防災躍進 黃德清分享科技雲端智慧救災 11:062019/11/16 社會 彰化民宅火警 阿公跳樓逃生 16:252019/11/16 社會 北市消防局結合南門國中小校慶 舉辦防災園遊會 19:582019/11/16 社會 江岱傳動設備 供應齊全、備貨足 04:102019/11/18 產業特刊 平鎮運動中心供消防員免費使用練體能 17:352019/11/18 生活 新竹縣消防局警義消在大量傷患事件競賽囊括雙冠王 13:532019/11/19 生活 社會熱門新聞 中市牛排館冷凍庫馬達爆炸起火 冒大量濃煙 - 社會 前槍擊要犯藍信祺 嗆殺小英還要攻核電廠 - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 北港汙水下水道工程受阻 16億經費恐遭中央收回 - 社會 男童屍身傷痕累累頭骨凹陷 父稱：吹頭髮吹的 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。