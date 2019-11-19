國民黨副總統參選人張善政參加追求卓越企業論壇，受到與會商業界人士歡迎。（陳淑芬攝）

國民黨副總統參選人張善政今天下午到在中市表示，藍、綠總統正副總統最大的差異，就是「韓張配」都待過企業界，而「蔡賴配」沒有經營企業經驗，如何讓政府更有錢推動政策？「韓張配」會透過企業經營的思維設法賺錢，有牛肉、也有本領；並批評蔡英文總統就是「多抽稅」。

張善政19日下午應中華民國工商建設研究會中區聯誼會邀請，參加追求卓越企業論壇「與成功對話」，受到與會人士的熱情歡迎。

張善政向與會的工商人士表示，他們會端出很多競選政策，目前已提出長照、學貸免息，他並預告下周將再提出「0歲到6歲國家養」托育政策，希望年輕夫妻有更強的生育意願，但是這些政策都需要錢，「賺錢不容易，要有腦袋」。

如何讓政府有更多的錢做事？張善政批評，「蔡英文就是多抽稅」，「韓張配」最大的差異是韓、張兩人都待過企業界，會設法賺錢，而非靠拼命加稅。他並舉例說明，韓國瑜擔任北農總經理時，還分紅給員工。反觀，蔡英文並未待過企業，她是拿家裡的錢去投資；賴清德也沒有經營過企業。

張善政並批評，執政黨推動台商回台投資號稱總金額高達7千億元，但是經濟部在立院備詢時卻坦承是「零」，台商想回台投資，但是為何錢都沒進來？因為蔡英文不想面對兩岸問題，馬英九執政時代已談好的兩岸租稅協議，但是因民進黨杯葛而未通過；民進黨在2016年時國會已過半，但卻不想碰這些問題，擺到現在而嘗到苦果。

(中時 )