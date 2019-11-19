李若彤辣秀馬甲線。(圖／翻攝自微博)

有「最美小龍女」之稱的香港女星李若彤，多年來仍保留空靈氣質，保養得宜的她是著名凍齡女神，今(19日)她分享自己的健身成果，好身材讓網友都超震撼。

李若彤發文寫下「與大家分享健身成果，你們總說我太瘦了，其實我是結實」，照片中她穿著運動背心和短褲，中空設計讓她的螞蟻腰和馬甲線清晰可見，小腹平坦、大腿零贅肉，身材好到根本看不出年過半百，讓網友驚呼「看到姑姑，我真的服了」、「這身材絕了」、「這20歲的妹子也比不上啊」。

(中時電子報)