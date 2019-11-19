原轉小教室起初在凱達格蘭大道上抗議，隨後轉至鄰近的二二八公園抗爭，至今已是第1000天，但訴求至今仍未達成，台灣人權促進會今天聲援原轉小教室並表示，原住民族的抗爭與搏鬥，並沒有因為總統蔡英文的道歉而停止，台灣原住民族的被壓迫，並沒有因為總統府的原轉會而有任何的改善，「沒有人是局外人」。

台權會表示，民進黨政府於2017年2月18日公告《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》，排除了私有地，這根本上惡意曲解了「原住民族基本法」第二十一條當中的諮商同意權的行使，雖然法律授權原民會制定辦法，原民會制定的辦法卻完全推翻了法律。巴奈於是自2月23日開始抗爭，至今仍未停止，今天是抗爭的第一千天，且行動目前並沒有退回的打算。

台權會指出，回顧過往至今的原住民族運動，為了反抗來自各殖民外來政權的不正義、嘗試爭取原住民族被剝奪的權利，諸多前輩與現在正在竭盡努力抗爭的行動者們，特別是在中華民國法律的宰制中尋求各種方法，回復姓名、族群正名、還我土地、原住民族自治，原運需要透過原住民族基本法與國際人權標準，以及更多保障制度撐出空間，撐起族人自主自治的空間。

但看到亞泥礦下的太魯閣族Ayu部落為了爭取部落自主，如今正在與中華民國政府中央地方政府搏鬥，甚至被迫受到Bsngan大部落會議其他部落的影響與分化。也看到邵族傳統領域直接被地方政府撤銷的荒謬的結果。原基法已經通過14年，但原住民族的自治在哪裡？原住民族權利在哪裡？

(中時 )