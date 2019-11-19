台中市傳出疑似恐怖虐童命案！17日晚間7點多左右，一名即將滿3歲的小男童，在已經失去呼吸心跳下，被母親抱著送往台中醫院急診室急救，急診室醫護人員一見到男童狀況，嚇得驚駭不已，因該男童外傷佈滿全身，新傷舊傷並陳，最慘的是醫師發現連頭蓋骨都疑似遭到外力重擊而凹陷，引發顱內出血。不過男童父卻說是吹風機造成的。

檢警調查，男童的父親邱男坦承，因孩子吵鬧，他持衣架等工具「管教」，並曾使用吹風機不慎「燙」到，而男童6歲姐姐與4歲哥哥都說：爸爸管教弟弟「相當嚴厲」。

據了解，邱男與王女早年結婚，生下目前6歲女兒及4歲兒子，兩人一度離婚，後來再同居，3歲男童是兩人非婚姻期間所生。

王女向醫護人員指稱，兒子晚間吃完火龍果後，疑似噎到而送醫，但是，醫護人員發現男童竟然遍體鱗傷，全身佈滿瘀青、燙傷等新舊傷痕，甚至頭顱竟遭重創凹陷，疑慘遭施虐而通報警方，警方報請檢察官偵辦。

檢方偵訊男童父母，訊後，王女以5萬元交保，邱男涉嫌傷害致死、凌虐致死及妨害自由等罪，並有串證之虞，向法院申請羈押禁見獲准。

據了解，對男童遍體麟身慘狀，王女及邱男都避重就輕閃避，王女坦承，因小孩吵鬧，曾「管教」過孩子。邱男供稱，他曾徒手及使用衣架等物「管教」；男童身上的燙傷是因為使用吹風時，不慎去「燙」到。至於男童的6歲姐姐與4歲哥哥則童言童語地說：「爸爸管教弟弟相當嚴厲！」

檢警調查發現，醫院在急救過程中，男童的咽喉部確實有發現火龍果殘留，但男童全身布滿新舊的瘀青及燒燙傷痕，還有遭綑綁現象，甚至頭顱還重創骨折，傷勢嚴重。

檢警初步研判，男童傷勢嚴重，應與長期遭到殘暴虐打，但與父母所供稱的「管教」方式，顯然有相當大的差異性，檢方取得邱男同意到住處進行搜索，扣回衣架及吹風機等證物，並進行採樣。

檢方認為，王女「管教」造成的傷害，與男童傷勢較無直接關係，以5萬元交保；而邱男的「管教」方式則涉及傷害致死、凌虐致死及妨害自由等罪，並有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

全案仍有諸多疑點須待釐清，男童慘遭虐打，邱男「管教」手段如何？男童遭虐，王女為何未出面護兒制止？另兩名子女是否也受到施虐？檢方為確認男童與邱男是否有血緣關係？已採DNA送驗。至於男童致死原因究竟是吃水果噎到或遭施暴虐死，檢方表示，仍須擇日進行解剖調查。

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