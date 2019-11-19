農委會主委陳吉仲（中）強調，現在起再拿這張明年花生權利金標售資料表散布影響市場，壓低價格，將依法開罰。(許素惠攝)

吳姓農民(左)向媒記記者出示自己收到的花生進口假消息。(許素惠攝)

花生進口謠傳滿天飛，造成正在採收的花生價格下跌，農委會主委陳吉仲19日下午宣布，已請虎尾、西螺、斗南等鄉鎮農會，20日起以每台斤40元以上收購，呼籲農民如果盤商沒有出40元以上收購不要賣，1周後若無起色，再提高到42元，如還是無效，2周後升到44元。

為了穩定花生價格，陳吉仲偕立委蘇治芬、劉建國及虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠等，一起對外宣布這項重大措施，有種植花生的鄉鎮首長元長鄉長李明明、褒忠鄉長陳建名、水林鄉長許山埜、崙背鄉長李泓儀、議員邱世文、黃淑鈴及蔡岳儒等都來關心。

黃鈺惠報告近來花生價格雖然稍跌，但該農會今天還收購每台斤41元，並未像外界傳的只有30多元。

蘇治芬及劉建國表示，不肖人士一直傳播已經進口的假消息，驚嚇農民、擾亂市場，其中不乏是地方重要人物，相關單位應該依法開罰。

陳吉仲說，已經和法務部連繫過，針對假消息散布證據完整後會依法處理，而從現在起，再拿明年權利金決標資料表傳播花生已經進口及壓低產地價格者，也將依法開罰。

陳吉仲強調，確實有看不見的力量在影響市場，傷害農民，為保護農民不再被有心人士傷害，明日起以每台斤40元收購花生，如無起色，1周後調至42元，2周後44元，農民只要把品質顧好就可以，如果盤商要以低於40元收購，農民千萬不要賣，就賣給政府，會盡快將配合收購的農會及有關細節公布。

(中時 )