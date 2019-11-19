洪和成受到支持者熱情簇擁，展現再戰立委的旺盛士氣。（李金生攝）

洪和成決心終結政治世家的壟斷，改變金門選舉文化。（李金生攝）

曾參選金門縣長的洪和成，今（19）日下午再登記角逐立委，50餘位支持者搖旗吶喊陪同掃街，展現重整旗鼓進軍國會的決心，不少圍觀鄉親也報以熱烈掌聲，期待他為這場選戰帶來不一樣的選擇。

以「風雲起變化，誠信贏天下」自我期許和勉勵的洪和成，強調他參選的3大理由是：讓庶民有機會從政，終結政治世家的世襲壟斷；改變金門選舉文化，重新定義政治；改變金門宗親政治，讓小姓偏鄉也可以出頭天。

縣長選舉僅獲366票，再接再厲挑戰立委的洪和成強調，去年帶著跑5000公尺的精神參選縣長，個人認為過程比結果還要重要。他並以馬來西亞92歲總理馬哈地贏得大選，成為全球最年長首相為例，期勉自己為金門未來和鄉親權益打拚。

他的登記參選，已讓這場立委選戰，至今已有基進黨洪正、金門高粱黨主席洪志恒和洪和成「3洪」同場競爭。不少鄉親也預期現任陳玉珍將與前縣長陳福海、前縣議員陳滄江「3陳」一決高下，出現另類的宗親選戰。

(中時 )