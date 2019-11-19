蔡喊台商回流7000億！ 經部坦承 境外匯回資金「0元」

蔡英文總統過去強調台商回流投資逾6000億，將達7000億元，遭藍委質疑「騙很大」，她今天出席美國商會會員大會改口，台商回台投資「政府已審核逾7000億新台幣的投資應用」，她也向台灣企業及外商承諾，「未來我們會盡更大的努力，為台灣經濟締造新的高峰」。

蔡英文今天中午出席台北市美國商會「2019年度會員大會」時表示，世界經濟秩序不斷的變化，對全球經濟產生了重大影響，特別是美中貿易戰。世界各國都在努力調適。雖然台北市美國商會公布的《2019商業景氣調查》，反映了這些挑戰和未知變數，但主要美商也都對台灣的創新、人才和拓展市場潛力表示讚賞。

蔡英文認為，這些優勢並非偶然出現，而是源自台灣自由開放的社會，好讓人才可以盡情發揮，智慧財產權得到尊重及保護。

3年來，我們一直致力於為台灣建立新的經濟發展模式，降低對中國生產基地的過度依賴。我們強化了和美國及主要經濟體的夥伴關係，並改變總體經濟結構，鼓勵產業創新。「這樣的轉型讓台灣的經濟更具彈性和應變力，也讓我們有能力克服全球經濟帶來的重重挑戰」。

至於台商回流部分，蔡英文過去都強調，經濟部的資料顯示，台商回流投資即將突破7000億元。不過經濟部昨天表示，國外回來的資金還沒有看到，遭藍委痛批蔡英文的說法「騙很大」。

蔡英文今天在演說中則改口表示，全世界都在注意台灣的經濟轉型。今年前3季，台灣的經濟成長率居亞洲四小龍之首，前景更加樂觀。「我們看到比以往更多的台商回台投資，政府已審核逾7000億新台幣的投資應用，將帶來超過5萬5000個優質工作機會」。強調「台商將帶回至少數十億美元的海外資金回台，估計這個趨勢將持續增強」。

她說，外國公司看好台灣，台灣的貿易結構也出現有利的發展，今年1至10月台灣對美國的出口增加17.7％，相對上，對中國出口則減少6.65％，反映美中台三角貿易的供應鏈已在快速的改變和調整。這些變化正把台灣經濟推向一個全新的發展階段

蔡英文強調，我們將在過去3年來所奠定的堅實根基上，努力打造台灣經濟發展的新模式。這個模式將順應國際供應鏈調整及資金流向的變化，並結合新一波台商及外商投資潮，以及規模龐大的海外資金回流潮。這個模式會將台灣轉型為亞洲高階製造和研發中心、區域資金及財富管理中心，以及高階人才的培育基地。

(工商 )