基隆原生種山藥產季來臨，市政府為推廣瑪陵地區的特色觀光及農特產品，不僅推出專屬的樂活體驗票券，更媒合5位種植山藥的農友與基隆在地10間餐飲業者合作，開發出一系列的特色料理來吸引遊客前來體驗。（吳康瑋攝）

基隆原生種山藥產季來臨，市政府為推廣瑪陵地區的特色觀光及農特產品，不僅推出專屬的樂活體驗票券，更媒合5位種植山藥的農友與基隆在地10間餐飲業者合作，開發出一系列的特色料理來吸引遊客前來體驗。（吳康瑋攝）

基隆原生種山藥產季來臨，市政府為推廣瑪陵地區的特色觀光及農特產品，不僅推出專屬的樂活體驗票券，更媒合5位種植山藥的農友與基隆在地10間餐飲業者合作，開發出一系列的特色料理來吸引遊客前來體驗。（吳康瑋攝）

基隆原生種山藥產季來臨，市政府為推廣瑪陵地區的特色觀光及農特產品，不僅推出專屬的樂活體驗票券，更媒合5位種植山藥的農友與基隆在地10間餐飲業者合作，開發出一系列的特色料理來吸引遊客前來體驗。（吳康瑋攝）

基隆原生種山藥產季來臨，市政府為推廣瑪陵地區的特色觀光及農特產品，不僅推出專屬的樂活體驗票券，更媒合5位種植山藥的農友與基隆在地10間餐飲業者合作，開發出一系列的特色料理來吸引遊客前來體驗。（吳康瑋攝）

基隆原生種山藥產季來臨，市政府為推廣瑪陵地區的特色觀光及農特產品，不僅推出專屬的樂活體驗票券，更媒合5位種植山藥的農友與基隆在地10間餐飲業者合作，開發出一系列的特色料理來吸引遊客前來體驗。（吳康瑋攝）

基隆原生種山藥產季來臨，市政府為推廣瑪陵地區的特色觀光及農特產品，不僅推出專屬的樂活體驗票券，更媒合5位種植山藥的農友與基隆在地10間餐飲業者合作，開發出一系列的特色料理來吸引遊客前來體驗。（吳康瑋攝）

基隆原生種山藥產季來臨，市政府為推廣瑪陵地區的特色觀光及農特產品，不僅推出專屬的樂活體驗票券，更媒合5位種植山藥的農友與基隆在地10間餐飲業者合作，開發出一系列的特色料理來吸引遊客前來體驗。（吳康瑋攝）

基隆原生種山藥產季來臨，市政府為推廣瑪陵地區的特色觀光及農特產品，不僅推出專屬的樂活體驗票券，更媒合5位種植山藥的農友與基隆在地10間餐飲業者合作，開發出一系列的特色料理來吸引遊客前來體驗。市長林右昌19日在記者會上指出，瑪陵不管農事體驗、歷史導覽及美食餐廳都是好吃又好玩，他現場更手持特色山藥飲品，大聲喊著「好喝！」。

林右昌表示，市府希望透過休閒區的美景、美食及農遊活動，讓外縣市的觀光客走入基隆的山區來了解這亮麗又充滿內涵的地方，未來政府也會持續投入資源，舉辦更多相關的活動，打造多元觀光產業。他也指出，基隆的氣候及土壤，非常適合基隆山藥的生長，更是具營養價值的優良食材「無論口感或成分都非常贊」，他強調，主要因為基隆的生長環境、土質都非常好，基隆市政府近年也積極推廣種植。

瑪陵休閒農業區的陳理事長也指出，樂活體驗票劵於12月1日開賣，將整合休區資源及特色吸引外地遊客前來，不僅可以體驗到彩釉及多款手作活動，現在則正輪到山藥採收體驗，並且瑪陵遊戲區還有手作礦車DIY，也同步推銷瑪陵的礦區文化。瑪陵樂活體驗票劵經由基隆市政府輔導下瑪陵休閒農業區首次以票劵的形式對外販售，體驗票劵每張299元，可於參與農場體驗特色餐、手作DIY活動、農產品採收體驗或購買伴手禮等，一張可以享有4選1的活動，遊客可自行規畫想體驗的瑪陵休閒農業區遊程，12月1日在參與各農場開賣，一次購買3張票券者另致贈小禮物（可累加），限量2000張，賣完為止、先搶先贏。

(中時 )