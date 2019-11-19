香港警民衝突戰場轉至理工大學（下稱理大）後，在示威人士頑強抵抗下對峙持續多日，今（19）日進入第4天，港警在昨（18）日清晨改採封鎖策略，禁止任何人進出校園，並向示威者喊話投降，甚至宣布18歲以下不逮捕。

各項戰術逐漸發揮作用，據路透社、新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）、香港01、《倫敦標準晚報》（Evening Standard）等媒體報導，至今已有超過600名抗爭人士以逃離或投降方式離開理大，不過仍有約100人頑強堅守校園。示威人士表示，他們現在只剩3條路可選，包含向警方投降、被救護車載走，或是逃走，不過示威人士間流傳出去就會被逮捕，恐面臨暴動罪10年刑期，一名自稱為「W」、仍留守校園的抗爭人士表示，「我寧可逃也絕不投降，我不想被捕，我們就像被困住的老鼠。」

事實上，為了突破警方包圍，校內示威者昨日起就展開各種逃亡，除了大批人馬3度突圍，與港警正面衝突，警方發射催淚瓦斯，示威者則回擊汽油彈、磚塊，突圍行動最終失敗，不過仍有人成功脫逃；此外，昨夜也有近百示威人士從校內一處天橋溜繩索從天降，落地時再坐上接應機車逃離；也有十多名示威者戴口罩、全身裹上塑膠袋，循校內下水道系統離開，不過最終無功而返。

●示威人士3度試圖衝破警方包圍陣線，當中部分人士成功突破路障脫逃。

●昨日晚間約9時，近百示威人士從連接理大主校園與8期校園Z座的天橋上溜繩索降落至下方道路，最後坐上接應的機車離開。

●路透社指出，十多名示威人士也戴上口罩、身著塑膠袋，從校內下水道系統離開，不過最終無功而返。

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）
十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）
十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）
十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）
十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，一名示威者先在下水道內進行檢查。（圖／路透社）
十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，一名示威者先在下水道內進行檢查。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，一名示威者先在下水道內進行檢查，量測下水道空間大小。（圖／路透社）
十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，一名示威者先在下水道內進行檢查，量測下水道空間大小。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，一名示威者先在下水道內進行檢查。（圖／路透社）
十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，一名示威者先在下水道內進行檢查。（圖／路透社）

文章來源：Student protesters hold out as Hong Kong leader urges peaceful resolution
文章來源：Dozens of Hong Kong protesters make daring campus breakout
文章來源：Hong Kong protesters attempt escape from university 'through sewage system' amid clashes with police
文章來源：【11.18】理大近百示威者天橋游繩逃走　警半小時後趕至射催淚彈

(中時電子報)

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