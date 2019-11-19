香港警民衝突戰場轉至理工大學（下稱理大）後，在示威人士頑強抵抗下對峙持續多日，今（19）日進入第4天，港警在昨（18）日清晨改採封鎖策略，禁止任何人進出校園，並向示威者喊話投降，甚至宣布18歲以下不逮捕。

各項戰術逐漸發揮作用，據路透社、新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）、香港01、《倫敦標準晚報》（Evening Standard）等媒體報導，至今已有超過600名抗爭人士以逃離或投降方式離開理大，不過仍有約100人頑強堅守校園。示威人士表示，他們現在只剩3條路可選，包含向警方投降、被救護車載走，或是逃走，不過示威人士間流傳出去就會被逮捕，恐面臨暴動罪10年刑期，一名自稱為「W」、仍留守校園的抗爭人士表示，「我寧可逃也絕不投降，我不想被捕，我們就像被困住的老鼠。」

事實上，為了突破警方包圍，校內示威者昨日起就展開各種逃亡，除了大批人馬3度突圍，與港警正面衝突，警方發射催淚瓦斯，示威者則回擊汽油彈、磚塊，突圍行動最終失敗，不過仍有人成功脫逃；此外，昨夜也有近百示威人士從校內一處天橋溜繩索從天降，落地時再坐上接應機車逃離；也有十多名示威者戴口罩、全身裹上塑膠袋，循校內下水道系統離開，不過最終無功而返。

●示威人士3度試圖衝破警方包圍陣線，當中部分人士成功突破路障脫逃。

●昨日晚間約9時，近百示威人士從連接理大主校園與8期校園Z座的天橋上溜繩索降落至下方道路，最後坐上接應的機車離開。

●路透社指出，十多名示威人士也戴上口罩、身著塑膠袋，從校內下水道系統離開，不過最終無功而返。

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，最終無功而返。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，一名示威者先在下水道內進行檢查。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，一名示威者先在下水道內進行檢查，量測下水道空間大小。（圖／路透社）

十多名留守理大的示威者19日試圖循下水道離開，一名示威者先在下水道內進行檢查。（圖／路透社）

(中時電子報)