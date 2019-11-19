交通部研訂國際商港空氣污染防制方案，去年起推動船舶減速、船舶使用低硫燃油、擴大岸電設施、執行港區作業機具(械)減污等，降低商港區域船舶排放硫氧化物。交通部航政司指出，台中、基隆、高雄今年前三季的二氧化硫降幅明顯，分別較去年同期下降18％、32％、45％。

航政司指出，台灣港務公司已輔導業者，於今年8月完成8部環保式船艙卸貨輸送機，採用全密閉裝卸方式以取代傳統抓斗作業，有效處理逸散性貨物裝卸所造成港區空氣污染。

空氣品質部分，在港區船舶活動量未下降的情況下，國內7座國際商港鄰近監測站之二氧化硫(SO2)有大幅度下降，其中台中、基隆、高雄今年前三季的二氧化硫降幅明顯，分別較去年同期下降18％、32％、45％。

船舶減速部分，去年配合減速船舶的比率已經提升到46.9％，減碳高達10萬2328公噸；今年截至10月底，船舶減速達成率已提升至49.2％，減碳量更高達10萬5883公噸，提升2.3％、3555公噸。

船舶使用低硫燃油部分，我國較國際公約提早一年，今年元旦起管制各國際商港國際航線進、出港船舶使用0.5％低硫燃油，使鄰近地區二氧化硫含量大幅下降。

航政司指出，今年截至11月19日為止，共有4艘外籍船舶不符0.5％低硫燃油規定，分別在台中港的巴拿馬與馬紹爾國籍船舶、高雄港的香港與新加坡國籍船舶。

航政司長葉協隆指出，只要查到不符0.5％低硫燃油規定者，航港局人員將對其開罰最低10萬元罰款，若下次再查到違規，可再繼續累次罰款，必要的狀況下，航港局可扣留違規船隻，要求說明違規原因，並做一定改善。

航政司表示，我國七大國際商港均通過國際生態港認證，其中高雄港於2014年獲得認證，是全亞洲第一個獲得認證的商港。未來交通部將持續要求國際商港致力於維護港區空氣品質，全面提升港區空氣品質，持續精進綠色港口作為，展現防制空氣污染決心。

(中時 )