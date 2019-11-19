國民黨今天再度召開「我無法再投妳～給蔡英文的分手信」系列影片發布記者會，以飛彈誤射漁船、陳明文300萬元遺落高鐵等種種「著名」事蹟，剪輯4支影片，痛批蔡政府無能、傲慢、酬庸、濫權，外加鬼話連篇，月月都像農曆7月的亂象。前副發言人洪孟楷也指經濟部昨天證實台商境外資金回流是零，痛批蔡政府不僅不聽人民的聲音，還持續用不實消息混淆民眾視聽。

國民黨發布4支影片，分別是「不想跟妳一起混戰」、「妳那善變的嘴臉」、「對暴力上癮的妳」、「妳的那些歛人絮語」等，由新北市議員唐慧琳、立委參選人洪孟楷、基隆市議會副議長林沛祥及文傳會副發言人黃心華等人講解。

唐慧琳表示，蔡政府口口聲要推廣綠色能源，但離岸風力遴選價格是競標時的兩倍多；此外，觀塘換深澳導致「藻礁永存」變成「藻礁永存追憶」。蔡政府很會說謊，說非核不缺電，電價也不會上漲，但根據資料，從2016年到2018年，再生能源裝置的成長一年比一年多，再生能源發電卻都平盤，花大把公帑，再生能源發電量卻沒增加，只佔所有供電量5％，到底在造什麼孽？

「蔡政府難道要害白海豚滅絕嗎？」唐慧琳指出，環保團體質疑離岸風電是「赤色能源」，因為離岸風電設置對當地白海豚造成傷害，也傷害侯鳥棲息地，嚴重破壞生態圈。蔡政府所有「大躍進政策」不但不可行，還為了找地種電，把原有森林破壞殆盡，是綠色環保或殘害生態？

洪孟楷指出，2016年1月15日總統大選選前之夜，蔡英文當時說「身後的總統府，離廣場上的人民，只有幾百公尺的距離，不過，總統府裡面的人，就是聽不到人民的聲音。」對比過去三年多，蔡英文被稱「拒馬總統」，隔離了對政府不滿、要表達心聲的人民，蔡英文怎有臉面對過去自己講的話？

他表示，過去三年多，民進黨不僅不聽人民的聲音，還持續用不實消息混淆民眾視聽。例如國民黨立院黨團總召曾銘宗質詢經濟部，台商回台投資金額有多少？經濟部回說「零」。相對過去一年，蔡英文與行政院長蘇昌貞說有幾千億的台商回台投資資金，完全不相符，是經濟部打臉蔡、蘇？還是蔡、蘇呼攏台灣人民？

林沛祥表示，過去四年，台灣人民給民進黨「完全執政」的工作，但民進黨工作做不好，還用話術硬拗，變成國際大笑話的紀錄，例如「一例一休」端出質能不滅定律；勞工是心裡最軟的那一塊；謙卑、謙卑、再謙卑等；長照員月薪三萬就當做功德等。

他說，過去四年，政府一昧輕視特定族群，如軍公教，又一昧過度重視特定族群，造成非常嚴重歧視。現在台灣社會與其說「希望感」不夠，甚至所謂的「亡國感」，主要是彼此撕裂社會，彼此漠視或歧視對方，若政府在某些議題上盲目的敵視，都會變成對現況的無視。

黃心華指出，蔡政府只對特定地區、事情護主權，其他一概不管；上任前說謙卑、謙卑、再謙卑，但執政後，人民只能舉酒杯自己醉。蔡政府不斷製造綠色貧富差距，用酬庸或錯誤能源政策等，還片面解讀歷史，選擇性實踐政治，大搞政治追殺活動。他呼籲台灣人民明年大選與無能、傲慢的蔡政府撤底地分手，把蔡政府下架。

(中時 )