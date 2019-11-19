空勤總隊AS-365N型海豚直昇機、編號NA-106，2018年12月5日執行彭佳嶼西方約11浬處緊急醫療海上吊掛後送任務，釀成2人死亡。國家運輸安全調查委員會今（19日）公布調查結果，吊掛人員回艙時已休克昏迷，除體表瘀血外還有內臟器官損傷及骨折，顯示該員於吊掛入水過程中遭受強烈外力撞擊。

據悉，直昇機執行彭佳嶼海域蒙古籍貨輪海難救援任務案，於下午4時53分台北松山機場起飛，於5時33分完成印尼籍船長吊掛後，在5時52分吊掛海巡署救援人員一等士官長柯博承回收過程中受傷，搜救機於6時17分降落松山機場後，2人分送三軍總醫院松山分院及台北長庚醫院，經急救無效死亡。

調查結果顯示，該機於人員勾接後開始爬升並加速，惟吊掛鋼繩於回收過程中發生擺盪，並卡滯於右起落架以致鋼繩無法繼續回收。機組人員決定操作該機減速並下降高度，嘗試於海面上滯空，藉由將吊掛人員放入水中釋放鋼繩張力，以利機工長將卡滯鋼繩脫離起落架後回收。

該機兩度下降後隨即爬升，未有明顯之滯空懸停操作。研判吊掛人員係於此兩段期間兩度接觸海面，顯示正駕駛員於缺乏目視參考情況下，未能維持穩定滯空。吊掛人員回艙時已休克昏迷，除體表瘀血外並伴隨內臟器官損傷及骨折的嚴重挫傷，顯示該員於吊掛入水過程中遭受強烈外力撞擊。

(中時 )