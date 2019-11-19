成軍3年的新屋高中男籃隊，過去兩季挑戰HBL高中籃球甲級聯賽資格賽都鎩羽而歸，108學年賽總算收下隊史首張16強預賽門票，打著「全村的希望」口號，期許打出偏鄉學子的榮譽。

新屋教練黃應青表示，新屋國中已經有62年歷史，桃園市升格後市長鄭文燦落實「一區一公立高中」，2017年才有了新屋高中，和國中部一起成為完全中學，目前球隊的高三生，會是新屋高中第1屆畢業生，球隊首次踏進16強預賽，很榮幸也很陌生，「儘管面對其他經驗更豐富的隊伍關關難過，且預賽各組4取3我們無疑會被視為可口的甜食，但鼓勵球員不要懼怕，更不願輕易讓對手有打爆我們的機會。」

黃應青補充，新屋高中可以說是預賽16隊身材最差的隊伍，「我們的中鋒才184公分，跟其他隊伍動輒190公分以上甚至200公分相比，真的小隻很多，但我們也習慣『小打大』，會全力以赴。」

新屋高中預賽和松山高中、泰山高中及光復高中同組，今天出席記者會黃應青和代表球員彭宸緯灰色外套背面印著的「全村的希望」格外搶眼，黃應青解釋，隊上很多球員來自偏鄉，懷抱夢想與希望加入，他們肩上扛的不只是學校的榮譽，也是全村的期望，期待球員們爭氣，用籃球實現夢想。

(中時電子報)