苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人，19日聽取苗栗火車站東、西站及周邊環境再造工程進度簡報。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府執行苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，以總經費2億500萬元改善前、後站交通動線等問題。苗栗市公所也爭取建置立體停車場，以解決目前機車亂象，及未來串聯火車頭園區願景館開放的停車問題。

縣府爭取前瞻城鎮之心計畫，縮小東站站前圓環做綠化植栽，並拆除老舊鐘樓重新以山坡形象打造，進行植栽綠化打造新意象，另分開西站出入口，增設戶外表演廣場，串聯人行道至鐵道文物展示館、結合鐵路一村。另從東站廣場至貓貍山公園建造2公里長的鐵道綠廊串聯，發揚苗栗市後花園的魅力。

19日苗栗縣長徐耀昌會同苗栗市長邱鎮軍、縣議員余文忠、鄭碧玉、許櫻萍、孫素娥、張志宇、楊明燁、市代表、里長等人視察工程進度。縣府水利處長楊明鐃說明，工程進度30％將於明年6月完工，結合鐵路一村復甦計畫，活化老舊空間，營造苗栗新門戶，提供舒適轉乘空間，發揮城鄉均衡發展的核心精神。

另外，苗栗市公所也為解決機車停車問題，擬於西站建置立體停車場，邱鎮軍表示，立體停車場規畫地下1樓機車停放空間，但中央回覆，公所需負擔1億5000萬元，實屬沉痛負擔，盼中央與縣府能協助解決問題。

苗栗火車站再造工程明年中完工。（何冠嫻攝）

(中時 )