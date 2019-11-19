▲勇奪現代舞及古典舞雙料冠軍的賴昱雯同學（中）與校長張正彥及指導老師合影。（楊樹煌攝）

▲南投縣學生舞蹈比賽榮獲民俗舞蹈第2名的詹怡婷同學。（楊樹煌攝）

暨大附中在南投縣學生舞蹈比賽中，再傳捷報，就讀高三的賴昱雯同學，在競賽中一舉勇奪「現代舞」及「古典舞」雙料冠軍，將代表南投縣參加全國賽；另剛升上高一的詹怡婷同學，初試啼聲也獲「民俗舞蹈第二名」佳績，全體師生聞獲捷報都為她們喝采。

校方表示，賴昱雯與詹怡婷2位同學都自幼稚園就開始學習舞蹈，從拉筋、基本功開始，踏實的地將基底穩固，並勇於挑戰自我，才有當今亮麗的好成績。

尤其賴昱雯同學從國小便積極參與表演、比賽，至高中開始嶄露頭角，連續獲多項冠軍獎項，雖然先前練舞時曾因空翻受傷，但她仍努力克服心魔，舞出更好的表現。未來期望透過大學獨招的管道進入舞蹈相關科系，將以國立大學為心目中志願，期許未來能將所學帶回家鄉。

詹怡婷同學在學習舞蹈過程曾因課業中斷兩年，讓她發現跳舞對自己的重要性，除更加努力練舞，也參加許多表演及比賽，期望增加自己的穩定度，在比賽場上將最好的表現出來，目標就是希望取得全國賽代表資格。

暨大附中校長張正彥表示，非常恭喜兩位獲獎同學在不斷努力練習中，演出最好的自己。並感謝教練及老師們鼓勵同學多元發展，了解自己，期望所有同學都能在高中時期就找到自己的目標，努力向前邁進。

(中時 )