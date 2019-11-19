台大校長管中閔先前因政府「卡管風波」，認為《自由時報》吳姓記者，今年2月撰寫「台大教授兼任獨董全都露！輕放管校長、李鴻源」的新聞報導，沒有向他查證，損害他名譽，自訴吳涉嫌加重誹謗罪。案經台北地方法院審理後，法官認為吳的報導不是負面評價，判吳無罪。

管中閔提自訴狀指出，他在2018年1月12日辭去台灣大哥大公司的獨立董事及審計委員、薪資報酬委員會職務，吳卻在2019年2月14日撰寫標題為「台大教授兼任獨董全都露！輕放管校長、李鴻源」的不實報導。吳還指「有台大教授透過證券交易所公開資訊，比對出約60間企業獨董的兼職教授名單，不僅有遭監察院點名的管校長，還有李鴻源等知名教授在列」報導內容不實也未向他查證，涉犯加重誹謗罪嫌。

北院法官審理認為，吳撰寫的新聞報導，提及關於管中閔兼職台哥大公司獨立董事等語句，依客觀文義來看，都只能認為是就管中閔辭任該職務前之情況為論述，難認定有明知管已辭任該職務，仍不實指摘繼續兼職台哥大公司獨立董事。單純就報導傳述「管中閔兼任台哥大公司獨立董事」觀察，兼職毋寧是對管中閔學有專精受校外企業肯定的表彰，在一般社會通念中，不屬於負面評價事項，難以認定報導有貶損管中閔名譽情事。

判決理由指出，管中閔兼職衍生的合法性爭議，早在吳報導前就經媒體披露，監察院也曾提案調查並作出結果，吳的報導一開始指「台大校長管中閔因未取得書面同意，即赴台灣大哥大出任獨董等兼職，引發各界質疑大學教授違法兼職聲浪」，是指先前已揭露報導過的事。依報導語義，並沒有指在報導時，或教育部清查時，管中閔仍兼任獨董，吳根據過往報導指管中閔、李鴻源都兼任企業獨董，管指報導不實，並不可採。

(中時 )