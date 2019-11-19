秋冬是動脈梗塞好發季節，台中62歲、有高血壓病史的王姓男子，日前突感右下腹部劇烈疼痛，就醫檢查發現他右側腎臟動脈梗塞、也就是腎臟中風，所幸經緊急服用抗凝血藥物，並進行心律不整電燒治療，救回王男一命，目前恢復良好。

亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師陳虹志指出，該患者被送到急診時自述過去曾有陣發性心悸情況，且近2年來的心電圖出現陣發性心房撲動、懷疑可能為血栓導致心律不整，幸好他的腎動脈阻塞處位於分支、影響血流不大，不需施行導管打通。

陳虹志說，王男先藉由抗凝血劑治療穩定腎功能，之後進行心律不整電燒，避免腎臟或其他器官出現二度中風情況。一般而言，腎臟動脈梗塞發生率約1至2％，好發於高血壓、心血管患者或老年人。

陳虹志說，人體腹部的臟器較多，且造成腹痛原因很多員，必須透過血管攝影或電腦斷層才能確診是否為腎臟中風，也使得其在臨床上不易診斷，若持續出現腰痛或下背痛、血壓突然飆高、心律不整情況者，都應特別留意病就醫評估。

(中時 )