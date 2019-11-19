有關行政院消費者保護處於今（19）日公布108年10月4日國內24家旅宿業附設兒童遊戲場設施（俗稱親子飯店）聯合查核結果，其中有22家業者有未符合規定情形，新北市府公安聯合稽查小組已要求本府觀光旅遊局、工務局、消防局、衛生局及法制局針對新北市轄內4家查有缺失之親子飯店於查核當日全數責請場所業者完成改善。

新北市觀光旅遊局表示，為保障消費者權益，當日查核之「白宮行館」及「薆悅酒店野柳渡假館」，其告示牌內容包含企業經營者責任排除條款，已要求業者針對與現況不符之內容，於當日改正完畢。

另有關福容大飯店淡水漁人碼頭，現場設施與官網登載不符之項目，市府已要求業者於檢查當日將網頁下架；而針對建管缺失部分，工務局表示，4家飯店皆有辦理建築物公共安全檢查申報，其中僅白宮行館1家於稽查時，發現防火門無法回歸及堆置雜物等缺失，業者已於檢查當日改善完成。

而針對消防安全部分，本府消防局配合消保處進行查核，共計查核4家，其中3家具有消防安全等缺失，已於查核當日現場改善完畢，另1家親子飯店查核當日符合規定；有關旅宿業營業衛生、定型化契約及個資保護等部分，上述4家親子飯店經查全數符合規定。

新北市府再次呼籲親子飯店業者，依消保法、消防法及建築法等相關規定，應定期自主檢查，遇有缺失應立即改正，以維護消費者權益及確保場所公共安全，市府公安聯合稽查小組亦將加強派員稽查。

另提醒消費者，前往親子飯店消費時，一定要注意安全逃生動線、安全梯是否暢通、消防安全設備是否功能正常，使用兒童遊戲室時，家長也要注意是否有告示牌，現場有無專人管理等，以確保兒童安全。

(中時電子報)