開羅國防官員說，埃及已達成購買俄羅斯購買Su-35戰機的協議，並表示這批戰機將有助於打擊西奈半島長達一年的伊斯蘭國叛亂，不過美國提出警告，要是埃及採用俄國戰機，將面臨被美國制裁的風險。

防衛新聞(Defense News)報導，埃及軍方官員說，埃及在一年多前，曾向美國提出購入大約24架F-35戰鬥機的要求，但是美國不置可否，因此埃及就轉向俄羅斯。另一位官員說，與俄羅斯的交易，是希望使埃及的武器供應鏈能夠多樣化，避免過度單一造成的斷貨風險。因為在過去的幾年中，由於對侵犯人權的擔憂，美國數次停止了對埃圾的軍事援助。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，埃及也曾向美國申購性能較次的戰機，比如F-15，但是美國沒有答應，而是推銷簡化版的F-16，而且沒有同意提供AIM-120 中程空對空飛彈。

美國銷售給埃圾的F-16C Block52，雖然戰機性能算是不錯，但美國沒有提供對地打擊套件，也沒有AIM-120中程飛彈，所以作戰性能並不強。(圖/埃及空軍)

報導稱，美國之所以不提供埃及較優的美製戰機，可能與以色列有關，自1970年代以來，埃及的鄰國、也是長期的軍事競爭對手以色列，有著大量F-15、F-16，直到近年才開始退役，引進下一代F-35聯合打擊戰機。即使埃及與以色列在1978年達成大衛營協議，雙方不再敵對，但是以色列仍然不願意看到埃及有著與自己過於相近的武器性能。

埃及的俄國MiG-29戰機，由於有完整的中程空戰能力,所以埃及空軍對這批MiG-29的評價比F-16要高。(圖/埃及空軍)

埃及的政局也經過數次變化，由於2013年的茉莉花革命，西方所支持的埃政府被推翻以來，埃及已減少對美國戰鬥機的依賴，最著名的是購買了50架MiG-29M中型多用途戰鬥機，還有近100架Ka-52攻擊直升機。與MiG-29M一齊購入的還有R-77和R-27ER等現代化中程空對空飛彈，這是埃及最想要的，在此之前，美國即使銷售F-16，卻沒有提供相應的AIM-120，因此就實際角度來看，俄國供應的武器系統較全面，是埃及干冒得罪美國的風險，仍然選擇購買Su-35。

除了Su-35以外，埃及也購買俄國先進的地面防空系統，例如S-300V4和BuK-M2，將使埃及的空域，成為北非與中東各國當中，空防最完善的國家之一。

俄國表示，Su-35是「 4 ++代」戰機，也就是最先進的4代戰機。該飛機比F-15還要重型，航程足以涵蓋中東、南歐和非洲大部分地區。戰鬥機的空用雷達、光雷感應器、電子戰系統，和航空電子設備都是最先進的，其強大的AL-41發動機，三維推力矢量系統，為它提供了無與倫比的機動性。

(中時電子報)