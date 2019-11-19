穿上傳統服飾，屏縣府原民處長伍麗華披綠旗登記參選山地原住民立委。（林和生攝）

屏東縣政府原民處長伍麗華接受民進黨徵召，披掛綠旗參選山地原住民立委，19日在族人簇擁下到屏東縣選委會登記，陪同還有40年國民黨資歷的屏東縣議員陸月嬌，伍把這參選百日來的心情，形容成踏在一條奇異恩典的道路上，希望為原住民打一場漂亮選戰。

根據統計，全台原住民選舉人數約20萬人，以投票率6成計算，投票數在12萬上下，而屏東縣選舉人數4萬多票，堪稱原民最大票倉，過去山原立委屏東縣總占有一席，但在現任立委簡東明沒選，瑪家鄉長梁明輝在黨內民調不敵立委孔文吉及台東縣議員章正輝，國民黨屏東山原確定缺席。

「屏東不能沒有山地原住民立委」，擔任伍麗華競選總部總幹事的陸月嬌把話說得堅定，強調自己過去是40年國民黨員，更曾任瑪家鄉黨部副主委，即使已被撤銷黨籍，但伍與自己同是瑪家鄉人，這一席她不看顏色，決定支持屏東人。

且日前國民黨公布不分區立委名單，未將原民列入安全名單，已讓族人大為光火，藍營民代更坦言，有選民反映，過去他們忠黨愛國，卻遭受如此對待，讓大家感到很沒尊嚴，揚言用選票給國民黨教訓。

伍麗華強調，近期就像踏在奇異恩典之旅，她認為，原住民族的主體性在這場選舉展露無疑，因為政黨是政黨、原住民是原住民，原住民不該被歸為少數民族，而是台灣的原住民族，為維護這主體性，是她願意接下重擔的重要原因。

(中時 )