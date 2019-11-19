海巡人員合力將死亡鯨豚抬至岸際，並用繩索固定於消波塊，等待採樣釐清死因。（海巡署第4巡防區指揮部提供／巫靜婷苗栗傳真）

海巡人員合力將死亡鯨豚抬至岸際，並用繩索固定於消波塊，等待採樣釐清死因。（海巡署第4巡防區指揮部提供／巫靜婷苗栗傳真）

瓶鼻海豚擱淺新埔沙灘

民眾19日中午12許時，於苗栗縣通霄鎮新埔國小前方500公尺沙灘，發現1隻死亡鯨豚，旋即撥打118向海巡署通報，經海巡人員連絡中華鯨豚協會，拍照確認該死亡鯨豚為保育類瓶鼻海豚，為避免海水漲潮將鯨豚帶離，白沙屯安檢所數名海巡人員合力將牠移往岸際，預計明日由協會採樣釐清死因。

白沙屯安檢所所長楊毅凱指出，接獲海巡署第4巡防區指揮部通知，由小隊長張卡其帶隊前往鯨豚呈屍地點處理，經丈量該死亡瓶鼻海豚，長約180公分、寬70公分、重約200公斤，考量其為保育類動物，海巡人員先封鎖現場，並連絡中華鯨豚協會做後續處理。

白沙屯安檢所表示，由於地形關係，為防止漲潮時，潮水將死亡鯨豚帶離沙灘，海巡人員先合力將牠移至岸際，以繩索方式固定於消波塊上，待明日上午11時許，由協會派員進行採樣釐清鯨豚死因。

海巡署中部分署第3岸巡隊呼籲，民眾若於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物，有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以共同維護海洋生態。

(中時 )