美國聯邦參議院民主黨領袖舒默18日與共和黨聯邦參議員柯頓聯合致函商務部長羅斯，敦促政府迅速頒布規定，讓美國企業美國企業更難以向中國大陸出口可用於加強其軍事實力的尖 端科技。

美國國會2018年通過法案，責令商務部加強對尖端科技的出口管制。為此商務部從2018年11月開始就如何制定保護新興技術的規定徵求公眾意見。但一年之後，商務部仍未推出，也未就如何管理所謂的「基礎技術」（生產尖端產品所需的技術）的出口徵求意見和建議。

但一年之後，商務部不僅沒有提議任何規定，也尚未針對如何規範生產尖端產品所需的「基礎技術」出口徵求意見。

舒默和柯頓信中寫道，中國的目的是獲得既能軍用又能民用的美國技術，這些技術因有無害用途而很容易獲得，但也可以用於戰爭和國防。「這種『軍民融合』令國會深感關切， 因為這導致美國企業不知不覺地向我們的主要軍事競爭對手出口敏感技術。」

「我們了解評估尖端技術實際上有其難度，但商務部必須迅速行動研擬相關政策，避免這些技術出口到我們的軍事競爭者手上。」 兩位參議員在信中要求商務部報告其規則制定的最新情況。

發言人表示，商務部已經收到信，「正在進行決策程序，商務部有許多提議的規定正在進行審查」。

(中時 )