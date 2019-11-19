「月之美術館」計畫是以鹽水街區當成畫布自由揮灑，請來藝術家設計融合空間裝置、建築構成、數位科技、社區關懷、民俗信仰的作品，23日展出，並與明年的月津港燈節串連。（莊曜聰攝）

中正路老街立面上的神獸，晚間特別亮眼。（南市府文化局提供／莊曜聰傳真）

一銀巷的流光樹璀璨亮眼。（南市府文化局提供／莊曜聰傳真）

連續舉辦8年的月津港燈節累積超過300萬參觀人次，為了延續燈節能量，發掘藝術與文化創造的可能性，台南市政府文化局在今年啟動「月之美術館」計畫，打破特定空間的概念，請來藝術家在鹽水街區自由創作，各項裝置藝術讓小鎮宛如美術館，秋季展將於23日登場，邀民眾一起來走訪探祕。

文化局請來5組藝術家，將當地的2條老街、4條巷弄當成畫布自由揮灑，內容包含空間裝置、建築構成、數位科技、社區關懷、民俗信仰等不同媒介及設置主題，而地方重要的文化據點「月津故事館」將成為月之美術館推廣基地，除了提供遊客服務及諮詢外，也是微型藝文展覽空間。

鹽水在地的禹禹藝術工作室打造好幾隻造型、表情各異的時光守護神獸，設置在整修完成的中正路老屋立面上，並將古月津八景之一的「赤兔望月」帶進連成巷，神情可愛的兔子雕塑讓人有走入愛麗絲夢遊仙境的感覺，夜間點燈後更添奇幻氛圍。

藝術家梁賴昌團隊在月津故事館後方設置的《登月計畫－津津十五號》，冷冽簡潔的金屬結構充滿時尚科技感，遊客還可登高俯瞰舊城區；藝術家辛綺團隊則在一銀巷打造一座大型裝置藝術《成長是一棵流光樹》，亮麗眩目，附近就是東方設計大學徐福治團隊在魚鱗巷創作的互動藝術，將廟宇、老街轉化成電玩空間；東海大學張惠蘭師生團隊則以彩繪、鐵窗花、陶作、植栽、藝術裝置，讓王爺廟巷更顯生動。

「月之美術館」秋季展將於23日晚間7時舉辦開幕活動，系列活動包括新營在地倉庫市集，雞屎藤舞蹈劇場、Just Jazz樂團、街頭藝人香蕉哥、吳青原和Apple ＆ Vincent將帶來精采演出，部分展演搭配藝術裝置呈現，帶給民眾不同的視覺感受。

(中時 )