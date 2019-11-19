縣立游泳館僅有一般救生員證照的黃男，涉嫌偽造體育署的救生員證照。（連郁婷提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣議員連郁婷接獲檢舉，縣府委外經營的縣立游泳館有位黃姓救生員，張貼的救生員證照疑似偽造。新竹縣體育場場長張國顯19日會同警方到場查核，發現黃男僅有一般救生員證照，涉嫌偽造體育署的救生員證照，警方將要求黃男到案說明。

據了解，黃男有救生員資格，4月起在游泳館擔任救生員，疑因體育署救生執照要花1萬多元受訓考照，才犯下偽造文書的問題。

連郁婷指根據黃男張貼的救生員證照，在網站查核的結果是翁姓男子的證照，認黃男不僅涉嫌偽造文書，更有可能不具有合法救生員資格，體健科14日到縣立游泳池查核，在「泳池現場救生員人數是否足夠，是否具備有效證照」一欄，竟然勾「是」。

連郁婷發文要求教育處應再次稽核竹北國民運動中心所有排班救生員的資格，並徹查黃男救生員資格，在黃男未提出合格證照前，不應再擔任救生員一職。

張國顯表示，將依規定裁罰委外廠商3萬元，會再撤查國民運動中心所有的救生員，是否有合格救生員證照，並會與教育部體育署公布的證照資料查核，避免發生偽造證照的問題。

(中時 )