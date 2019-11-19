每當居民需請教問題，里長是第一個想到的對象。為助社區民眾實際運用長照資源，衛福部10月中起展開里長長照訓練，由長照司工作人員進入社區，教導里長運用長照資源，並安排里長參訪日照中心、據點等，預計12月中達到擴及全台的目標。長照司表示，不排除明年擴大訓練，將村里幹事、社區發展協會成員納入培訓範圍。

根據內政部統計，全台約有7600多個村里。衛福部10月中至今，已完成7個縣市、約1000人的訓練，只要里長願意瞭解，就開放里長學習，不具強制性。

衛福部長照司副司長周道君表示，里長是基層組織裡，接觸社區居民的第一線人員，也是民眾遇到問題時，第一個想請教的對象。提供長照訓練時，長照司成員將說明長照2.0基本服務內容，並帶領里長進入社區關懷據點、日照中心、護理之家、巷弄長照站等，讓里長實際瞭解長照服務的運作，每次的訓練時間約2小時。

周道君表示，長照司計劃在12月中完成全台村里長的訓練，並檢視成效，若民眾反應良好，明年不排除擴大訓練範圍，將村里幹事、社區發展協會成員納入培訓。長照司提醒民眾，如有長照需求，可撥打1966長照專線，由專人提供諮詢服務。

(中時 )