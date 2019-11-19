香港一名自稱「勇武派」的Jason（化名）昨日下午與小隊成員往理大支援，不料被警方圍捕，多場激戰仍無法突圍。他目睹大量示威者不敵水炮車全身顫抖，校園四處充斥慘叫聲，形容是「最絕望的一役」。他擔心喪命理大，於凌晨時分與隊友逃出，盼在理大外繼續支援示威者。
香港《明報》引述一名今晨逃出理工大學示威者的話說，凌晨警方發動多輪水炮車攻勢，示威者輪值到前線與警方對峙，幾乎每次都有30至40名人不敵水炮車，沾滿藍水被抬入校園，有人全身顫抖或無法呼吸，「有些人忍不住痛楚，幾乎整個Poly（理工大學）都（聽到）慘叫聲」，情况持續至清晨5時許。
Jason說，校內「大風向」是死守，有人批離開是「逃兵」，但他不認同昨晚是最後一戰，「死守Poly沒有意思，希望帶多點人離開」。他曾以為會被捕，前晚已致電家人致歉，但沒後悔抗爭，至清晨警力較少時，他與隊友穿過圍欄逃向紅磡一帶。
報導稱，Jason曾打算逃出後會轉型「和理非」(和平、理性、非暴力)一段時間，惟見一眾示威者被困理大，終改主意繼續上前線支援，已有準備被捕，「會為平時佔路、投擲汽油彈的行為負責，如果我畏罪潛逃，就是親手破壞制度」。
另有被困在理大者示威者以拍攝短片哭訴，在理大猶如「等死」，與警方對峙的前線愈來愈少人，希望外面市民可衝破防線拯救被困者。
文章來源：清晨逃脫勇武派：不敵水炮 校園滿慘叫
(中時電子報)
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