「第一名模」林志玲情路浮沉多年終於覓得良人，本月17日風光嫁給天團「放浪兄弟」成員AKIRA，在台南的這場婚禮雖只宴請12桌至親好友，然卻受到高度關注，婚禮現場甚至擠滿關心的民眾，轟動程度猶如「全台嫁女兒」，而除了林志玲披上嫁衣被讚如仙女下凡外，「國民姊夫」AKIRA也被盛讚帥氣零死角，然有網友發現天菜等級的AKIRA撞臉某台灣明星，眾人一看一致點頭，笑翻建議兩人「快驗DNA」。

林志玲與AKIRA這樁台日婚姻處處充滿話題，兩人辦完婚禮隔天，就有網友在臉書「爆料公社」po文，先是恭喜了志玲姊姊，之後忍不住吐露內心深處的疑問：「不知道是不是我眼睛有問題，覺得…Akira長的很像那維勳」。

該名網友點出國民姊夫撞臉的疑惑，還附上對比照，短時間吸引破7千人按讚表示認同，熱烈留言「難怪一直覺得眼熟！」、「斷腸人(台劇《終極一班》角色)是你？」，甚至開玩笑要他們驗一下DNA，表示「今年最大新聞即將出現！」。

(中時電子報)