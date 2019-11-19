日月潭周邊景點從集集、車埕火車站到環湖公路，常有大型重型機車成群結隊競駛，集集警分局結合環保、監理單位，加強取締超速、噪音及危險駕駛，違規立即開單告發，未來仍將持續提升執法強度，維護交通安全。

集集警分局長康健浚表示，日月潭周邊公路，已成為大型重型機車愛好者旅遊兜風路線，警方曾查獲變更排氣管製造噪音、競駛危險駕車情形；因此，擇定台21線日月潭、縣道131線水里鄉車埕、集集鎮民生路等路段，實施路檢勤務。

環保局稽查人員架設噪音檢測器，針對改裝排氣管汽車、大型重型機車，實施臨場噪音檢測，發現車輛改裝即實施臨場噪音檢測，檢測不合格立即開罰單。

康健浚指出，為展示執法決心，提升國家風景區旅遊交通品質，並維護寧靜的環境，未來將不定時結合縣警察局交通隊、環保局、南投監理站等單位，以日月潭周邊道路台21線（含21線甲線）、台16線及縣道131線為執法重點路段，加強噪音及競駛危險駕車、酒後駕車取締。

(中時 )